المجلس الإسلامي الأعلى: حرق الغابات أريد به إحداث الفساد وإرهاق الجزائريين

أصدر المجلس الإسلامي الأعلى، اليوم الجمعة، بيانا بخصوص الحرائق الأخيرة التي تشهدها بعض ولايات الوطن، والهبة التضامنية واتحاد أرواح الجزائريين من أجل مساعدة المتضررين.

واعتبر المجلس في بيان له، أن حرق الغابات أريد به إحداث الفساد وإرهاق الشعب الجزائري، وإلحاق الضرر ببعض المواطنين الذي فرو من ديارهم جراء الحرائق. كما حيا المجلس، فرق الجيش الوطني الشعبي، وأفراد الحماية المدنية وموظفي الغابات الذين ضحو بأنفسهم من أجل إنقاذ المواطنين العزل.

وأشاد البيان،بالهبة التضامنية التي انطلقت من الأحياء في العاصمة أولا ثم في بقية المدن الجزائرية، من خلال جمع التبرعات لفائدة المتضررين، وتكاثف الجهود من أجل النجدة وتجاوز الأزمة.

كما قال المجلس أن إعلان الحداد الوطني على ارواح الشهداء، الذين داهمتهم النيران في منازلهم وأسواقهم أو الذين هبو لانقاذ إخوانهم فتعرضو مثلهم للهيب النار فكلهم شهداء. مضيفا أن أرواح الجزائريين وعواطفهم متحدة، و أن ماجمعته يد الله لاتفرقه يد الشيطان.