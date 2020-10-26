المجلس الإسلامي الأعلى يستنكر بشدة الحملة المسعورة ضد سيدنا محمد

إستنكر المجلس الإسلامي بشدة، الحملة المسعورة على شخصية سيدنا محمد خير خلق الله، رمز التسامح والتعارف والتعايش وعلى الدين الإسلامي الحنيف.

وجاء في بيان للمجلس، نشر على صفحة رئاسة الجمهورية بفايسبوك: “نستغرب ونستنكر ظهور فئة منحرفة عن القيم الانسانية ومجانبة للعقل ومخالفة للأصول الشرعية الانسانية والتي تتبجح باسم حرية الرأي بالإساءة للإسلام ورسوله والسخرية من الرموز الدينية”.

وأضاف البيان، إن هذه الرموز الدينية، تلزم القوانين الدولية باحترامها وعدم المساس بها، باعتبارها قيما انسانية مشتركة بين جميع الشعوب والديانات.