المجلس الإسلامي الأعلى يشارك في اجتماع “روسيا-العالم الإسلامي”

يشارك رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، مبروك زيد الخير، بداية من اليوم الخميس، في الاجتماع السنوي لمجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا-العالم الإسلامي” المنعقد في قازان، عاصمة جمهورية تتارستان.

و أوضح بيان للمجلس أن الاجتماع سيناقش، على مدار يومين، موضوع “تجربة روسيا ودول العالم الإسلامي في مجال سياسات الشباب..تحديات مشتركة وجهود مشتركة”.

وبذات المناسبة،سيحضر زيد الخير فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي ال16 “روسيا-العالم الإسلامي”. الذي انطلقت أشغاله يوم 13 ماي ويستمر حتى 18 ماي الجاري.

وأشار البيان إلى أن منتدى قازان يعد “المنصة الرئيسية للتعاون بين روسيا والدول الإسلامية”. كما تعد مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا - العالم الإسلامي”. إحدى “الأدوات الرئيسية للتنفيذ العملي لهذا التعاون”.

وسيتناول المشاركون في الاجتماع قضايا “تنفيذ برامج التدريب والمشاريع التعليمية والبحثية”. بالإضافة إلى “عقد العديد من المؤتمرات والندوات الدولية وفعاليات التثقيف العام. وتوسيع نطاق التعاون بين الجامعات الروسية والأجنبية الشريكة.