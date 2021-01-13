المجلس الإسلامي الأعلى يصادق على الإستراتيجية الإعلامية لتوطين الصيرفة الإسلامية

صادق المجلس الإسلامي الأعلى، اليوم الأربعاء، على الاستراتيجية الإعلامية لتوطين الصيرفة الإسلامية.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء، عن بغداد محمد، مدير التوثيق والإعلام على مستوى المجلس، فإن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تنظيم الجهود الإعلامية والاتصالية بين المجلس ومديريات الإعلام والتسويق للبنوك والمؤسسات المالية.

بالإضافة إلى تحقيق “تسويق جيد ومحترف” للصيرفة الاسلامية.

وكذا تسهيل تداول المعلومات والأخبار المتعلقة بهذا النمط لأكبر فئة ممكنة من الزبائن وتقديم محتواها الحقيقي للرأي العام.

وأورد ذات المتحدث، أن كل مؤسسة وبناء على ما اتفق عليه، تتمتع بمميزاتها وخططها للتسويق، والتي تتماشى مع احترام طبيعة المنافسة.

ودعا مدير التوثيق، الجامعة والمخابر العلمية، للمساهمة في الجهود الاتصالية الرامية لتحقيق هذا الهدف.

وشدد ذات المسؤول، على ضرورة فتح مجالات التواصل والتعاون مع المنظمات الاقتصادية الوطنية.

وكذا تكثيف الاتصال بالمؤسسات الناشئة وأصحاب المبادرات.

وكشف بغداد، إنه سيتم اعتماد “نمط اتصالي” يشمل تنظيم ندوات تفاعلية بمشاركة خبراء وباحثين ومستثمرين.

بالإضافة إلى توظيف وسائط التواصل الاجتماعي لذات الغرض.

وكذا إقامة أبواب مفتوحة على المؤسسات المسوقة لمنتوجات الصيرفة الاسلامية.

هذا وسيتم استحداث خلية اعلامية تتولى تدوير المحتوى الاعلامي للصيرفة الاسلامية.

وستجتمع هذه الخلية، بصفة دورية كل شهرين.

كما سيتم استحداث هيئة اعلامية تتابع تسويق المحتوى الاعلامي للصيرفة.

وتظم الهيئة كافة مدراء الإعلام والتسويق للبنوك والمؤسسات المالية، على أن تجتمع كل 6 أشهر، حسب ذات المصدر.