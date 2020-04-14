المجلس الإسلامي الأعلى يصدر بيانا بعد فتوى تجيز عدم صوم رمضان بسبب كورونا

أصدر المجلس الإسلامي الأعلى بيانا بعد فتوى تجيز عدم صوم رمضان بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفاد المجلس، اليوم الثلاثاء في بيان له جاء بعد فتاوى تجيز عدم صوم رمضان بسبب فيروس كورونا، أن “الفتوى من اختصاص هيئة الفتوى التي تضطلع بها فقها وقانونا”.

مضيفا في السياق ذاته “أن الخروج من محنة تفشي فيروس كورونا يتطلب الطّمأنينة والانضباط، طمأنينة في ثقة المواطن بما يقوله المختصّون كل في مجاله”.

وقال المجلس أن “الطمأنينة تأتي في تلقي المواطن للخبر الصحيح، وحمايته من الأخبار الكاذبة ووباء الشّائعة، فالانضباط بالحجر الصحّي واحترام الحظر”.

مشيرا ان “الوقاية يحتاج منا احترام التخصصات في أن لا يتحدّث في مجال الطب إلاّ الأطباء وفي الاقتصاد إلاّ الاقتصاديون وفي الدّين إلاّ أهل”.

وأضاف المجلس أن “المؤسسة المسؤولة عن الإفتاء قد أعدت لها هيئة مؤلفة من خيرة علمائنا وفقهائنا بمن فيهم بعض أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى الذي يدعو إلى تجنب التشويش على عقل المواطن واستقراره، وأن تبقى الفتوى في النوازل من اختصاص الهيئة المذكورة التي تضطلع بها فقها وقانونا “.