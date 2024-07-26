المجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يثمن القرارات الجديدة التى أعلنها رئيس الجمهورية

ثمن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري القرارات الجديدة التى أعلن عنها، رئيس الجمهورية والمتعلقة بالصادرات خارج المحروقات.وهذا خلال حفل تسليم الجائزة الثانية لرئيس الجمهورية لأفضل مصدر لسنة 2023.

وأكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري crea إن التوجيهات الصادرة المتعلقة بإعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للبلاد، بما تقتضيه المنفعة الوطنية والتحديات الجيوسياسية فى العالم.

بالإضافة إلى تحرير صادرات بعض القطاعات الإنتاجية التى فاقت قدراتها الاحتياجات الوطنية على غرار مادة الزيت والسكر والعجائن.

وكذا خلق قواعد لوجستية موجهة للتصدير عل مستوى كل الأقطاب الاقتصادية. وتوسيع شبكة البنوك الجزائرية في الخارج، بالأخص في إفريقيا.

كما تضمنت التوجيهات فتح خطوط تجارية جوية وبحرية لتعزيز الدور المحوري للجزائر فى المنطقة. وأيضا فتح الاستثمار للخواص والأجانب فى مجال شبكت التوزيع الكبرى.

مع السماح للمصدرين باستخدام نظام التحسين المؤقت لرفع نسبة صادراتهم فى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري أن هذه الإجراءات الحاسمة ستسمج بزيادة كبيرة وملموسة في حجم وتنويع المنتجات المصدرة وتعزيز الصورة الإيجابية لبلادنا.