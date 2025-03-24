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المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا يطلب سحب كتاب من إحدى المكتبات الفرنسية

بقلم النهار أونلاين
المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا يطلب سحب كتاب من إحدى المكتبات الفرنسية
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طلب المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا سحب كتاب من إحدى المكتبات الفرنسية

وحسب الوثيقة التي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، فإن الكتاب محل الاحتجاج من طرف المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا يحمل عنوان “هل ترون غزة حقا”.

كما أن مراسلة المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية. تكشف زيف حرية التعبير في فرنسا وتفضح سيطرة اللوبي الصهيوني على كل شيء هناك.

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