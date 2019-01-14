المجلس الدستوري يؤكد فوز مرشح الأفلان في إنتخابات السينا بتلمسان

أعلن اليوم الإثنين المجلس الدستوري عن فوز مرشح الافلا ن في إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وأكد المجلس في بيان له فوز مرشح حزب جبهة التحرير الوطني النتائج النهائية للانتخاب الذي جرت الخميس الماضي بولاية تلمسان.

والتي تدخل في طار التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين .

وأضاف ذات البيان تم إيداع طعن لدى المجلس الدستوري من طرف ممثل مترشح في الولاية المعنية

اين تم قبول الطعن من حيث الشكل وفي الموضوع، وترتب عنه إلغاء 07 أصوات معبر عنها غير أن ذلك لم يؤثر على انتخاب المترشح

حيث أسفرت الإنتخابات عن فوز المترشح نهائيا في هذه الولاية هو” بخشي محمد “بعد

بعد حصوله على أكثر عدد من الأصوات أي 518 صوتا.