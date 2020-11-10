المجلس الدستوري يصدر بيانا حول الإعلان عن النتائج النهائية الخاصة بإستفتاء الدستور

أعلن المجلس الدستوري مساء اليوم أن تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية الخاصة بإستفتاء الدستور في مدة أقصاها 10 أيام.

ووفق ذات الهيئة فإنها تذكر بأن نتائج الاستفتاء يتم في مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ إستلام محاضر اللجان الانتخابية.

وأكدت المجلس في بيانه إستلامه آخر محضر من محاضر اللجان الإنتخابية الولائية واللجنة الإنتخابية المقيمة بالخارج.

وكان آخر محضر إستلمه كان بتاريخ 3 نوفمبر 2020 وذلك على الساعة منتصف الليل و25 دقيقة.

هذا وعبّر الجزائريون يوم أول نوفمبر الماضي بنسبة 23.7 من المائة في الاستفتاء على الدستور مايعادل 68.80 بالمئة بنعم.