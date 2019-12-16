المجلس الدستوري يعلن رسميا عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية

اعلن مساء اليوم الإثنين المجلس الدستوري النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية عن فوز المترشح عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها.

وأوضح رئيس الجلس الدستوري بعد الدراسة والتحقيق في المحاضر ونظرا لعدم تلقي أي طعن من قبل المترشحين.

وعقب الاعلان الرسمي للنتائج بفوز عبد المجيد تبون بالأغلبية المطلقة من الاصوات المعبر عنها ينسبة 58.13 بالمائة في الانتخابات الرئاسية.

ووفقا للمادة 89 من الدستور سيباشر مهامه بعد أدائه اليمين الدستورية.

وحسب النتائج النهائية المجلس الدستوري فقد جاء ترتيب المترشحين وما تحصلوا عليه من أصوات المعبر عنها:

عبد المجيد تبون عدد المصوتين 4 ملايين و947523 تحصل على نسبة 58.13 بالمئة من الأصوات المعبر عنها.

ويليه في المرتبة الثانية عبد القادر بن ڨرينة عدد المصوتين 1 مليون 477836 صوت تحصل نسبة 17.37 بالمئة من الأصوات المعبر عنها.

وحل في المرة الثالثة علي بن فليس عدد المصوتين 897831 صوت تحصل على نسبة 10.55 بالمائة من الاصوات المعبرعنها.

في حين المركزالرابع كان من نصيب عزالدين ميهوبي عدد المصوتين 619225 صوت وتحصل على نسبة 7.28 بالمئة من الاصوات المعبرعنها.

وفي المركز الخامس عبد العزيز بلعيد عدد المصوتين 568000 صوت ةتحصل على نسبة 6.67 بالمئة م نالاصوات المعبر عنها