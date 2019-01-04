المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية المتعلقة بإنتخابات السينا

أعلن مساء اليوم الجمعة المجلس الدستور عن النتائج النتائج النهائية لانتخاب التجديد النصف لأعضاء مجلس الأمة ، والتي جرت يوم السبت الماضي.

حيث تم إيداع 5 طعون ويتعلق الامر بكل من ورقلة1 و ايليزي2 وتيبازة1 و تلمسان1.

فقد تم رفض طعن ولاية تلمسان وقرر المجلس بعدم جواز الطعن

كما تم إلغاء الغاء نتائج ورقلة وإيليزي وتغيير أسماء الفائزين.

وأضاف بيان المجلس أن المترشح الفائز نهائيا عن ولاية ورقلة، جديع عبد القادر”حزب جبهة التحرير الوطني” ، بدلا من بالحسروف ساليم “مترشح حر”

والمترشح الفائز نهائيا عن ولاية إيليزي, ماضوي العيد حزب جبهة التحري الوطني بدلا من معطا لله عمر “جبهة المستقبل”.

وبهذا فقد جاءت النتائج كالتالي :

الأفلان يتحصل على 31 مقعدا

الأرندي يتحصل على 10 مقاعد

جبهة المستقبل : مقعد واحد

الأحرار : 3 مقاعد

جبهة القوى الإشتراكية : 02 مقعدين إثنين

كما ذكر المجلس الدستوري أن “عدد الـولايات المعنية : 47 الناخبون المُسجلون : 26018.

الناخبون المُصوّتون : 25492.

الناخبون المُمْتَـِنعـُون : 526 .

نسـبة الـمشاركة :97,98 %.

عـدد الأصوات الملغاة : 2507 .

عدد الأصواتِ المُعَـَبَّر عنها : 22985 في حين بلغ عدد المترشحين الفائزين 47 مترشحا.