المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية لإستفتاء تعديل الدستور

أعلن رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، عن النتائج النهائية لإستفتاء تعديل الدستور سهرة اليوم الخميس.

وأكد فنيش خلال عرضه النتائج، أن الإستفتاء جرى في ظروف حسنة مع صحة وشفافية الإجراءات.

وفيما يلي النتائج الكاملة:

-الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني 23 مليون و559 ألف و 320.

-العدد الإجمالي الناخبين المسجلين بما في ذلك المقيمين في الخارج 24 مليون 466 الف و 618.

-الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني 5 ملايين و616 ألف و 481.

-العددالإجمالي للناخبين المصوتين بما في ذلك المقيمين الخارج في 5 ملايين 661 الف 551.

-نسبة المشاركة 23.84 بالمائة.

-الأوراق الملغاة 637308.

– عدد الأصوات المعبر عنها 5 ملايين و24 ألف 239.

-المصوتين بـ”نعم” 3 ملايين و 356 ألف و91 أي بنسبة 66.80 بالمائة.

-المصوتين ب “لا”مليون و 668 ألف و 148 أي بنسبة 33.20 بالمائة.