المجلس الدستوري يعلن عن النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان بعد قبول 48 طعن

أعلن كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري اليوم الأربعاء النتائج النهائية الرسمية للإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان 2021. وجاء إعلان هذه النتائج عقب دراسة أزيد من 400 طعن من مختلف المشاركين.

رفض 13 طعن لعدم إستيفاء الشروط القانونية والشكلية، كما تم قبول 48 طعن بإعتبارها طعون مؤسسة.كما تم رفض 300 طعن لعدم كفاية الأدلة ولعدم التأسيس.

وأكد كمال فنيش أن المجلس إستلم النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان، أين تم التدقيق في النتائج المطعون فيها بطريقتين

كما قام المجلس الدستوري بمراقبة يدوية وأخرى بواسطة الإعلام الآلي للمحاضر.

وأضاف فنيش أن النسبة النهائية للمشاركة بلغت 23.03 بالمائة خارج وداخل الوطن.

كما قال فنيش ان عدد الهيئة الناخبة المسجلة 171 425 24 ناخب منها 322 522 23 ناخب داخل الوطن. بينما 865 900 ناخب خارج الوطن.

في حين بلغ عدد المصوتين 324 625 5 ناخب منهم 082 583 5 ناخب داخل الوطن و242 42 ناخب خارج الوطن. أي من جاليتنا في الخارج.

وحسب ما أعلنه فنيش بلغ عدد الاصوات المعبر عنها 365 602 4 صوت في حين وصل عدد الأوراق الملغاة 220 016 1 ورقة.

ووصل عدد المراقبين في هذه الإنتخابات 100 113 مراقب ممثلين للقوائم المرشحة.

وجاءت النتائج المؤقتة المؤقتة للإنتخابات التشريعية كمايلي:

فاز فيها حزب الافلان بأغلبية المقاعد أين تحصل على 98 مقعد بالبرلمان متبوعة بالقوائم المستقلة تحصلوا على 84 مقعد. وتليها حركة مجتمع السلم ” حمس” تحصلت على 65 مقعد

كما تحصل حزب التجمع الوطني الديموقراطي الأرندي على 58 مقعد بينما فاز حزب جبهة المستقبل بـ 48 مقعد.

وجاءت حركة البناء الوطني في المرتبة السادسة بـ 39 مقعد، ثم حزب الحكم الراشد تحصل على 3 مقاعد. وكذا حزب صوت الشعب 3 مقاعد.

وصرح شرفي ان كل من حزب العدالة والتنمية، وكذا حزب الحرية والعدالة، وأيضا حزب الفجر الجديد حزب جبهة الجزائر الجديدة تحصلوا على مقعدين 2.

وتحصل كل من وحزب الكرامة وحزب جيل جديد والجبهة الوطنية الجزائرية على مقعد واحد 1.

وأعلن رئيس المجلس الدستوري أن فئة الشباب التي تقل اعمارهم عن 40 سنة تحصلت على 136 مقعد بالبرلمان أي بنسبة 33.41بالمائة. في حين حاملي الشهادات الجامعية فازوا بـ 274 مقعد وهذا بنسبة 8.59 بالمائة.

وقال كمال فنيش خلال إعلانه النتائج النهائية للتشريعيات ان عدد الفئة النسوية التي دخلت البرلمان تمثل في 35 مقعد بنسبة 8.59بالمائة.