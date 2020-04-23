المجلس الدستوري يفصل في ملفات حسابات الحملة الإنتخابية لرئاسيات ديسمبر 2019

فصل المجلس الدستوري في ملفات حسابات الحملة الانتخابية لرئاسيات ديسمبر 2019 الخاصة بالمترشحين عز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة وعلي بن فليس.

وأفاد بيان للمجلس، أنه تم عقد اجتماعات أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء برئاسة كمال فنيش، رئيس المجلس، مضيفا أنه سبق للمجلس الفصل في ملفي حساب الحملة الانتخابية الخاصين بالمترشحين عبد المجيد تبون وعبد العزيز بلعيد.

وأضاف البيان، أن المجلس إجتمع لمواصلة دراسة والفصل في ملفات حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي جرى يوم 12 ديسمبر 2019، وذلك عملا بأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

وأشار البيان، إلى أنه تمت دراسة ملفات حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالمترشحين عز الدين ميهوبي وعبد القادر بن قرينة وعلي بن فليس والفصل فيها.

من جهته ثمن رئيس وأعضاء المجلس الدستوري في بداية الاجتماع بالإجراءات المتخذة والامكانيات الموفرة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للوقاية من تفشي جائحة كورونا ومحاربتها، وكذا الجهود الوطنية الرامية الى الحد من انتشار هذا الوباء الذي تبذلها الحكومة وخاصة الجهات المتواجدة في الصفوف الامامية لمواجهة هذا الوباء.