المجلس الدستوري يقتطع مبلغا ماليا من الراتب الشهري لأعضائه وإطاراته العليا دعما للجهود الوطنية لمكافحة كورونا

أعلن المجلس الدستوري اقتطاع مبلغ مالي من الراتب الشهري لأعضاء المجلس وإطاراته العليا وصبها في الخزينة العمومية والمخصصة لاستقبال المساهمات الموجهة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا .

وأفاد المجلس، اليوم الأربعاء في بيان نقلته الإذاعة الوطنية، “أنه في ظل الظروف الصعبة التي تعرفها بلادنا بسبب انتشار فيروس كورونا والمساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى التخفيف من تبعات انتشار هذا الوباء وبمبادرة من رئيس المجلس الدستوري وإطاراته العليا، فقد تقرر اقتطاع مبلغ مالي من الراتب الشهري لأعضاء المجلس وإطاراته العليا”.

وأضاف المجلس أن ” هذه المساهمات ستدفع في الحساب المفتوح لدى الخزينة العمومية والمخصص لاستقبال المساهمات الموجهة لدعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ، إيمانا بروح التضامن والتكافل الاجتماعي الذين يتحلى بهما شعبنا الجزائري والتي ستمكنه بفضل الله وعزيمة أبنائه من تجاوز هذه الضائقة بأخف الأضرار”.