المجلس الدستوري يلغي نتائج إنتخابات “السينا” بتلمسان

ألغى المجلس الدستوري نتائج إنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بولاية تلمسان وذلك بعد الأحداث الدامية التي شهدتها الولاية أثناء مسارالإنتخابات.

وحسب بيان المجلس الدستوري، اليوم الإثنين أوضح، أنه تم إلغاء صندوق الإقتراع لعضوية مجلس الأمة، وسوف تعاد العملية الإنتخابية في الآجال القانونية والمحددة في القانون العضوي للإنتخابات.

للإشارة، إشتد الصراع في إنتخابات عضوية مجلس الأمة، بولاية تلمسان بين مرشح جبهة التحرير الوطني و مرشح التجمع الوطني الديموقراطي.

للتنوية، جرت إنتخابات عضوية مجلس الأمة السبت الفارط، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 98.33%.

عدد الأوراق الملغاة 2428.

عدد الأصوات المعبر عنها 23064.

عدد المترشحين الفائزين مؤقتا بلغ 47 مرشح.