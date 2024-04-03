المجلس الشعبي الوطني:جلسة عامة غدا الخميس لطرح الأسئلة الشفوية

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الخمـيس في السـاعة التاسعة صباحا، جلسة عامة يخصصها لتوجيه 34 سؤالا شفويا إلى ثمانية وزراء.

الأسئلة المبرمجة في هذه الجلسة كما يلي:

ثلاثة أسئلة (03) موجهة لوزير الطاقة والمناجم، ثلاثة أسئلة (03) لوزير الشؤون الدينية والأوقاف. خمسة أسئلة (05) لوزير التعليم العالي والبحث العلمي. ثلاثة أسئلة (03) البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، خمسة أسئلة (05) لوزير الفلاحة والتنمية الريفية. خمسة أسئلة (05) لوزير الاتصال، خمسة أسئلة (05) لوزير الري و خمسة أسئلة (05) لوزير السياحة والصناعة التقليدية.