المجلس الشعبي الوطني: إستحداث 5 تطبيقات رقمية

إستمع إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى عروض حول خمسة تطبيقات رقمية إستحدثها إطارات من المجلس.

وجاء ذلك عملا بتوجيهاته الرامية إلى رقمنة مختلف الهياكل والمصالح. حيث إستمع إبراهيم بوغالي، إلى عروض حول خمسة تطبيقات رقمية خاصة بالأسئلة الشفوية والكتابية. وكالات التصويت، النقل، البريد الصادر والوارد، والرسائل قدمتها كل من المديرية العامة للتشريع ومديرية الإعلام الآلي.

وبعد أن إستعرض مسؤولو المديريتين وظيفة هذه التطبيقات وشرحوا توقعاتهم حول مدى مساهمتها في تسهيل وتبسيط مختلف نشاطات النواب والإداريين. إعتبر بوغالي هذه الخطوة نقلة نوعية في التحول الرقمي للمجلس. وأبدى جملة من الملاحظات والتوصيات بغاية تحسين هذه التطبيقات وتمكين جميع النواب من استعمالها. كما شدّد على أهمية مراعاة الجانب الأمني والسيادي للمؤسسة التشريعية خلال وضعها حيز الخدمة.