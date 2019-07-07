عاجل

المجلس الشعبي الوطني.. إنتخاب خليفة بوشارب الأربعاء المقبل

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
المجلس الشعبي الوطني.. إنتخاب خليفة بوشارب الأربعاء المقبل
بقلم مصطفى.ق

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم الاربعاء المقبل، جلسة يخصصها لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس، خلفا للمعاذ بوشارب.

وأوضح بيان للمجلس ان مكتبه “عقد يوم الاحد اجتماعا برئاسة نائب الرئيس,، عبد الرزاق تربش، خصص لدراسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الذي أعدته تثبيتا لشغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا التشاور حول موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد”.

وأشار البيان الى أن عبد تربش “عقد بعد ذلك اجتماعا تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية أفضى إلى تأكيد اختيار تاريخ الأربعاء 10 جويلية  في العاشرة صباحا كموعد لعقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني”.

وكانت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس قد اقرت في وقت سابق اليوم إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com