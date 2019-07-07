المجلس الشعبي الوطني.. إنتخاب خليفة بوشارب الأربعاء المقبل

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم الاربعاء المقبل، جلسة يخصصها لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس، خلفا للمعاذ بوشارب.

وأوضح بيان للمجلس ان مكتبه “عقد يوم الاحد اجتماعا برئاسة نائب الرئيس,، عبد الرزاق تربش، خصص لدراسة تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الذي أعدته تثبيتا لشغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني وكذا التشاور حول موعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد”.

وأشار البيان الى أن عبد تربش “عقد بعد ذلك اجتماعا تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية أفضى إلى تأكيد اختيار تاريخ الأربعاء 10 جويلية في العاشرة صباحا كموعد لعقد الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي الوطني”.

وكانت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس قد اقرت في وقت سابق اليوم إثبات حالة شغور منصب رئيس المجلس.