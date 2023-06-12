المجلس الشعبي الوطني.. استئناف الجلسات العامة غدا الثلاثاء

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله يوم غد الثلاثاء في الساعة التاسعة صباحا، بجلسة عامة. حيث ستخصص الفترة الصباحية منها للمصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام. ثم التصويت على مشروع قانون يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية.

إضافة إلى مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد.

أما الفترة المسائية، فستخصص لمناقشة مشروعي قانونين، الأول يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006. والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، والثاني متعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها.