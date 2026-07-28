المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على قائمة لجنة إثبات عضوية النواب الجدد

تم اليوم الثلاثاء المصادقة على قائمة لجنة إثبات عضوية نواب المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية العاشرة.

وجاء ذلك، عقب المناداة على النواب المنتخبين في تشريعيات 2 جويلية الماضي وفق إعلان المحكمة الدستورية.

وتتولى اللجنة المكونة من 30 عضوا مهمة إعداد تقرير إثبات العضوية وعرضه للمصادقة خلال الفترة المسائية لهذه الجلسة. التي ستعرف انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني.

هذا وترأس أشغال الجلسة الافتتاحية للفترة التشريعية العاشرة أكبر النواب سنا، عبد القادر بلحسن. بمساعدة عبد الجليل فاغولي وبلغيث عبد الله نذير، باعتبارهما الأصغر سنا في التشكيلة الجديدة للمجلس.