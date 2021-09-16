المجلس الشعبي الوطني: الموافقة على مخطط عمل الحكومة

أعلن إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الخميس، في جلسة علنية للمجلس، عن الموافقة على مخطط عمل الحكومة.

وأوضح بوغالي، إن النواب المصوتون على مخطط عمل الحكومة بنغم قد بلغ 318 صوتا، فيما بلغ عدد المصوتين بـ”لا”،65 صوتا، والممتنعون “0 صوت”، فيما بلغ عدد النواب الحاضرون 383 نائبا و20 حاضرا بالوكالة.

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