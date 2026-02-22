المجلس الشعبي الوطني.. تعديل الجدول الزمني للجلسات العامة

أعلن المجلس الشعبي الوطني، عن تعديل الجدول الزمني للجلسات العامة، حيث تم تأجيل استئنافها إلى يوم الثلاثاء بدل يوم الاثنين.

وسيستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله يوم الثلاثاء 24 فيفري 2026 بجلسة عامة في الساعة 9:30 صباحًا، تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية.

وستتواصل الأشغال بجلسة مسائية في نفس اليوم تخصص لتقديم ومناقشة النص المصوّت عليه، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

وستعقد جلسة عامة يوم الأربعاء الموالي لاستكمال مناقشة هذا النص الأخير. وذلك قبل الاستماع إلى رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب.