المجلس الشعبي الوطني: تقديم ومناقشة 3 مشاريع قوانين بداية من اليوم

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم الإثنين في جلسات عامة تنطلق على الساعة العاشرة صباحا. وتخصص لتقديم ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين ثم التصويت عليها.

حسب ما أفاد به بيان للمجلس، ستخصص جلسة اليوم الاثنين لتقديم ومناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي. فيما ستخصص أشغال جلستي يومي الثلاثاء والأربعاء لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

كما يواصل المجلس أشغاله يوم الأربعاء على الساعة التاسعة ليلا في جلسة عامة. مخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب