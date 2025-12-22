المجلس الشعبي الوطني: تنصيب برلمان الطفل الجزائري رسميا

نظم المجلس الشعبي الوطني، اليوم، جلسة مخصّصة للتنصيب الرسمي لبرلمان الطفل الجزائري. وذلك في إطار تكريس ثقافة المشاركة المدنية لدى الأطفال، وتعزيز وعيهم بالممارسة الديمقراطية. بما يسمح لهم بالتعبير عن آرائهم والانخراط الإيجابي في قضايا المجتمع.

ويأتي إنشاء برلمان الطفل الجزائري تجسيداً لالتزام الدولة بحماية حقوق الطفل، وتوفير فضاءات مؤسساتية. تُعنى بإشراك هذه الفئة في النقاشات المرتبطة بمحيطها الاجتماعي والتربوي. بما يساهم في تنشئة جيل واعٍ ومسؤول.