المجلس الشعبي الوطني: تواصل جلسات مناقشة مخطط الحكومة

تتواصل المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة، اليوم الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، يترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس.

وتناولت مداخلات جلسة أمس، بشكل عام، محاور تتعلق بتنمية وتعزيز رأس المال البشري، وتطوير المنظومة الصحية وتعزيز الاستعداد لتفادي موجة جديدة من كوفيد -19، ومواصلة إصلاح قطاعي التربية والتعليم العالي، وعصرنة المرفق القضائي، ومراجعة واقع الخدمات السياحية وتعزيز الردع، إلى جانب دور الدبلوماسية الجزائرية وتعزيز دورها لاسيما في الترويج للاقتصاد الوطني.

على أن يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة، في جلسة علنية يوم غد الخميس.

وثمن النواب مجمل ما ضمنه المخطط الذي يستمد محاوره الأساسية من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيما تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء المائي.

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