المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة للتصويت على ثلاثة نصوص قانونية غدا

يعقد المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الأحد، جلسة عامة خصصت للتصويت على ثلاثة نصوص قانونية.

وحسب بيان للمجلس، أن الجلسة ستكون على الساعة التاسعة 9.00 صباحا، للتصويت على مشروع قانون. يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا المصادقة على الحكم محل الخلاف في نص القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية (المادتين 27 و163 منه).