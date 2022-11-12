المجلس الشعبي الوطني: دراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الوظيفة العمومية

درست لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وحسب بيان للمجلس اليوم السبت، عقدت”لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة زهير خلادي، رئيس اللجنة اجتماعا. بحضور إطارات من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي”.

وخصص الاجتماع، لدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03. المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 جويلية سنة 2006. والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأضاف البيان، أن مكتب المجلس كان قد “أحال على اللجنة سبعة عشر تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا”. وذلك من أجل دراستها مع مندوبي أصحابها.