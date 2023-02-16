المجلس الشعبي الوطني.. ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة المقبلة

تم ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة للمجلس الشعبي الوطني ودراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه. وذلك خلال اجتماع لمكتبه ترأسه، أمس الأربعاء، رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الهيئة.

كما أوضح نفس المصدر أنه تم خلال هذا الاجتماع أيضا دراسة مطلب لجنة الدفاع الوطني لتنظيم زيارات استعلامية ولجنة الشباب والرياضة. والنشاط الجمعوي لتنظيم يوم برلماني حول “تمويل الأندية الرياضية في ظل قانون الاحتراف الرياضي”.

ودرس المكتب طلبا قدمته المجموعتان البرلمانيتان لحركة مجتمع السلم والأحرار لتنظيم يوم دراسي حول “الطاقات المتجددة وآفاق الانتقال الطاقوي في الجزائر”.

وبعدها، تابع المكتب عرضا حول استضافة المجلس الشعبي الوطني للاجتماع الثاني، ضمن سلسلة اجتماعات النداء من أجل الساحل. تحت عنوان “تعبئة السكان المحليين للعمل على الوقاية من التطرف العنيف والتصدي للعوامل المعززة للإرهاب” المقرر تنظيمه. بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي يومي 26 و 27 من الشهر الجاري، وفقا لذات البيان.

كما ثمن مكتب المجلس الشعبي الوطني قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإرسال مساعدات الى كل من سوريا وتركيا. تضامنا مع منكوبي الزلزال الذي ضرب هذين البلدين. مشيدا في نفس الوقت بالجهود التي بذلها أعوان الحماية المدنية الذين شاركوا في جهود الإغاثة.

ومن جهة أخرى، ندد المكتب بحادثة الإجلاء السري وغير القانوني لرعية جزائرية ممنوعة من مغادرة التراب الوطني بأمر قضائي.