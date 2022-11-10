المجلس الشعبي الوطني: ضبط الجدول الزمني لموعد الجلسات العامة

عقد مكتب المجلس الشعـبي الوطني، اليـوم الخميس 10 نوفمبر 2022، اجتماعا برئاسة ابراهيم بوغالي رئيس المجلس.

وحسب بيان المجلس، فقد استهلت أشغال هذا الاجتماع بدراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وكذا التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وقد قرر المكتب بالنسبة للنص المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي قبول 32 تعديلا، بينما قرر بالنسبة للنص المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية قبول 15 تعديلا، ثم أحال مجموع هذه التعديلات، باعتبارها مستوفية للشروط القانونية، على اللجنتين المختصتين لدراستها.

عقب ذلك، تولى المكتب ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة، حيث قرر استئناف الأشغال ابتداء من يوم الاثنين 14 نوفمبر بجلسة عامة تخصص للتصويت على النصين المتعلقين بالمقاول الذاتي والقانون الأساسي للعام للوظيفة العمومية، على أن تتواصل الأشغال يوم الثلاثاء 15 نوفمبر بجلسة عامة تخصص لتقديم شروع قانون المالية 2023 ثم الشروع في مناقشته التي ستواصل يوم الأربعاء 16 نوفمبر.

وبعد استكمال آخر المتدخلين في المناقشة العامة يوم الخميس 17 نوفمبر، سيفسح المجال في نفس الجلسة للاستماع إلى رد وزير المالية على انشغالات السادة النواب وذلك على أن يتم التصويت على مشروع قانون المالية 2023 يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.