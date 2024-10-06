المجلس الشعبي الوطني عضو ملاحظ في برلمان البرلاتينو

تمت المصادقة بالإجماع، على انضمام المجلس الشعبي الوطني بصفة عضو ملاحظ دائم لدى برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي “البرلاتينو”، شهر سبتمبر الماضي.

وحسب بيان للمجلس، جاء هذا الإنضمام، إثر قرار توج مداولات الأعضاء الـ 23 المشكّلين لمجلس إدارة هذه الهيئة.

ويمثل هذا الانضمام خطوة تاريخية اتخذتها الجزائر في سبيل توسيع نطاق تعاونها البرلماني ليشمل منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي.

ويضم تكتل البرلاتينو 23 برلمانا يمثلها 4,500 برلمانيا موزعين على 369 حزبا سياسيا من كل دول المنطقة.