المجلس الشعبي الوطني يؤجل أعماله إلى إشعار لاحق بسبب كورونا

قرر المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، تأجيل جميع الأنشطة البرلمانية إلى إشعار لاحق، مستثنيا الجلسات العامة المبرمجة مسبقا. كما جاء قرار التأجيل نظرا للارتفاع المتصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” المسجلة.

وأشار الأمين العام للمجلس، إلى أن القرار جاء في إطار السهر على اتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية لمنع انتشار كورونا. كما أعلن المجلس الشعبي الوطني، أن تأجيل جميع الأنشطة سيكون بداية من اليوم الثلاثاء 18 جانفي، إلى إشعار لاحق.

ولكن استثنى الجلسات العامة المبرمجة مسبقا والمتعلقة بمناقشة مشروع القانون. الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها ومشروع القانون المعدل للقانون رقم 20-01 المؤرخ بـ30 مارس 2020. والذي يحدد مهامه للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه وكذا المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية.

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وكان مكتب البرلمان قد ضبط الجدول الزمني لأشغاله. حيث تقرر إستئناف الجلسات العلنية يومي الـ 24 و الـ25 جانفي الجاري.

كما كانت ستخصص الجلسة لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وبتحديد مهامi للبحث العلمي والتكنولوجيات.

وحسب بيان عقب إجتماع ترأسه إبراهيم بوغالي، أوضح المكتب، أنه تقرر “إستئناف العلنية يومي الـ 24 و الـ25 جانفي2022. وتخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها. ومشروع قانون يعدل القانون رقم 20-01 المؤرخ في الـ 30 مارس 2020. الذي يحدّد مهامه للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه”.

وأضاف بيان أن جلسة الـ 27 جانفي 2022 تخصص لطرح أسئلة شفوية. و الـ 31 جانفي 2022 تخصص للتصويت على مشروعي القانونين”. كما نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وقرر إرسال تلك المستوفية الشروط القانونية إلى الحكومة.