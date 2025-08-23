المجلس الشعبي الوطني يبحث التعاون مع برلمان عموم أمريكا الوسطى

توجه وفد رسمي من المجلس الشعبي الوطني إلى برلمان أمريكا الوسطى، تلبيةً للدعوة الموجهة من رئيس الهيئة البرلمانية الإقليمية الكائن مقرها في غواتيمالا سيتي، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 28 أوت 2025.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين البرلمانات الإقليمية والدولية.

بالإضافة إلى بحث سبل تطوير الشراكات في مجالات التشريع والسياسات العامة التي تخدم مصالح الشعوب.

وتُعَد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الجزائر على الصعيد البرلماني الإقليمي والدولي. وتجسيد التزامها بتقوية جسور الحوار والتعاون مع مختلف الهيئات البرلمانية العالمية