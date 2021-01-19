المجلس الشعبي الوطني يبرز دور المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب

أبرز النائب بالمجلس الشعبي الوطني، الصديق شهاب، دور المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب ومرافقة ضحاياه.

وجاء ذلك، في أشغال الاجتماع الخامس لسلسلة المشاورات التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة لصياغة أحكام تشريعية نموذجية لضحايا الإرهاب.

وحسب بيان للمجلس، فقد أشاد شهاب خلال مداخلته، بما قدمته مختلف الجمعيات ومنظمات ضحايا الإرهاب في الجزائر لفائدة الضحايا وأسرهم.

كما استعرض مختلف أشكال التضامن والتكافل التي رافقت بها تلك الجمعيات على مدار السنوات الآلاف من الضحايا.

وإعتبر شهاب، أن دور الجمعيات ورابطات الضحايا لا يجب أن يقتصر على تقديم المساعدات.

مشددا على ضرورة ترقية هذا الدور ليكون توعويا ويساعد في الحد من انتشار ظاهرة الإرهاب، وفي بناء سياسات وطنية للمصالحة.