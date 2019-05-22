المجلس الشعبي الوطني يثمن جهود الجيش في مساعيه للخروج من الأزمة

ثمن مكتب المجلس الشعبي الوطني جهود الجيش في الحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد، وجدد دعمه لدعوة الفريق أحمد قايد صالح.

بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية والإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على هذه الانتخابات.

وفي بيان له اليوم عقب إجتماع مكتبه أبدى المجلس استعداده لمواصلة العمل من أجل الوصول إلى حلول في إطار الدستور لمعالجة الازمة التي تعيشها البلاد موجها، في نفس الوقت.

شكره لمختلف أسلاك الأمن على تجندها للحفاظ على سلامة الأفراد والممتلكات.

وعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم 2019، اجتماعا ترأسه معاذ بوشارب رئيس المجلس.

درس خلاله تصريحا بشغور مقعدي نائبين اثنين بالمجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة، وقرر تبليغ استقالة نائبين آخرين من المجموعتين البرلمانيتين اللتين ينتميان إليهما، كما درس إثبات لحالة تنافي واحدة .

وإلى جانب ذلك، درس المكتب طلبا تقدمت به لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لتنظيم بعثة استعلامية، ليختم اجتماعه بتناول قضايا متفرقة.