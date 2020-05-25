المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله غدا لمناقشة قانون المالية التكميلي

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، أشغاله في جلسات عامة، إبتداء من يوم غد الثلاثاء، إلى الأحد القادم، لمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020.

وتخصص جلسة مساء الثلاثاء، في الساعة الثانية والنصف زوالا، لتقديم المشروع من قبل ممثل الحكومة.

وكذا تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية عن مشروع القانون، ثم الاستماع إلى تدخلات النواب في المناقشة العامة.

ويخصص يوم الأربعاء القادم، إبتداء من الساعة التاسعة صباحا، لمواصلة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية التكميلي، ورد ممثل الحكومة على إنشغالات النواب.

وسيتم خلال جلسة الأحد القادم، إبتداء من الساعة التاسعة صباحا، المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد.

وكذا التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.