المجلس الشعبي الوطني يستأنف الجلسات العلنية يوم 26 أكتوبر

قرر المجلس الشعبي الوطني، إستئناف جلساته العلنية، يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، خلال اجتماع لمكتب المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وحسب بيان للمجلس، صادق مكتب المجلس خلال الإجتماع، على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر من هذا الشهر، وأحال المكتب مشروع قانون المالية لسنة 2022 على لجنة المالية والميزانية من أجل الشروع في دراسته.

وضبط مكتب المجلس، الجدول الزمني لأشغال المجلس، حيث قرر استئنافها يوم الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري بجلسة علنية تخصص لتقديم 12 مشروع قانون والتصويت عليها، وتتمثل هذه النصوص فيما يلي:

مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-02 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.

مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-13 المتمم لبعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.

مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-05 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر 66-156 والمتضمن قانون العقوبات.

مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-09 يتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.

مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 -10 الذي يعدل ويتمم الأمر 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-11 الذي يتمم الأمر 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-07 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدنيين باشتراكات الضمان الاجتماعي.

مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر 21 – 04 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية.

مشروع قانون يتمم الأمر رقم 21-06 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين.

كما تضمن جدول الأعمال أيضا النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب، حيث تقرر إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.

واختتمت الأشغال بدراسة طلبات لتنظيم بعثات استعلامية تقدمت بها لجان الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية ولجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.

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