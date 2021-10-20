المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته العلنية غدا

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، يوم غد الخمـيس، أشغاله، في جلسة علنية بداية من السـاعة العاشـرة، يخصصها لطرح الأسئلة الشفوية.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، برمج خلال هذه الجلسة 9 أسئلة موزعة كما يلي: 3 أسئلة موجهة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، و3 أسئلة لوزير الأشغال العمومية و3 أسئلة لوزير الصحة.

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