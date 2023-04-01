المجلس الشعبي الوطني يستأنف جلساته هذا الأحد

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، بداية من هذا الأحد وإلى غاية الـ11 أفريل الجاري، أشغاله في جلسات عامة.

وحسب بيان للمجلس، اليوم السبت، تخصص الجلسات، لتقديم ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين ثم التصويت عليها.

وستخصص جلسة هذا الأحد لتقديم ومناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي. فيما ستخصص جلستي الاثنين والثلاثاء لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.

وسيواصل المجلس أشغاله يومي الاربعاء والخميس في جلسات عامة مخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب.

على أن تعرض النصوص القانونية الثلاثة للتصويت في جلسة يوم الثلاثاء الـ11 أفريل.