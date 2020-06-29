المجلس الشعبي الوطني يشارك غدا في إجتماع برلماني دولي إفتراضي

الوطني
  • -
  • 0
المجلس الشعبي الوطني يشارك غدا في إجتماع برلماني دولي إفتراضي
بقلم ايمان عياش

يشارك المجلس الشعبي الوطني يوم غد الثلاثاء، في اجتماع برلماني افتراضي مشترك بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا وكذا مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وسيتمحور هذا الاجتماع حول ملف “مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في سياق جائحة كوفيد -19” حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ويمثل المجلس الشعبي الوطني في هذا الاجتماع النائبان عبد المجيد دنوني وعمار موسي، الأول بصفته نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والثاني بصفته عضوا دائما بنفس الجمعية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=844455

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com