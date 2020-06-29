المجلس الشعبي الوطني يشارك غدا في إجتماع برلماني دولي إفتراضي

يشارك المجلس الشعبي الوطني يوم غد الثلاثاء، في اجتماع برلماني افتراضي مشترك بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا وكذا مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وسيتمحور هذا الاجتماع حول ملف “مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في سياق جائحة كوفيد -19” حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ويمثل المجلس الشعبي الوطني في هذا الاجتماع النائبان عبد المجيد دنوني وعمار موسي، الأول بصفته نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والثاني بصفته عضوا دائما بنفس الجمعية.