المجلس الشعبي الوطني يشارك في أشغال الاتحاد البرلماني الإفريقي بزيمبابوي

يشارك المجلس الشعبي الوطني ابتداء من يوم غد السبت، في أشغال الاتحاد البرلماني الإفريقي التي ستقام بشلالات فيكتوريا بجمهورية زيمبابوي.

وحسب بيان للمجلس، سيننظم الاتحاد البرلماني الإفريقي خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري، الدورة العادية الـ78 للجنته التنفيذية. وكذا مؤتمره الـ44 لرؤساء البرلمانات الأعضاء.

وستشكل مناقشة موضوع “دور المرأة الإفريقية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف” ابرز موضوعات الدورة العادية للجنة التنفيذية.

كما سيناقش المشاركون، على مستوى المؤتمر، موضوعي “مساهمة البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”. وكيفية تخفيف آثار هذه الآفة عن طريق الحكم الراشد الديمقراطي.

وكذا موضوع انعكاسات الإرهاب الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات، “كيفية رفع قدرتها على الصمود”.

ويشارك المجلس في هذه الأشغال بالنائبين وسيلة الطيب وزكية بوقطوشة عضوي اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي.