المجلس الشعبي الوطني يشارك في إجتماع دولي إفتراضي حول الآثار الإقتصادية الناجمة عن كورونا

شارك، يوم أمس الثلاثاء، المجلس الشعبي الوطني في إجتماع دولي إفتراضي حول الآثار الإقتصادية الناجمة عن كورونا.

وحسب ما أفاد به المجلس، فإن الإجتماع الذي تم عقده عن بعد نظمته الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي حول استجابة هذه المؤسسات المالية العالمية للطوارئ الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

وكانت مشاركة المجلسة ممثلة عن النائب البرلماني، عمار موسى بصفته عضوا دائما في اللجنة الدائمة الثانية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.