المجلس الشعبي الوطني يشارك في إجتماع لأجل نهضة خضراء في منطقة حوض المتوسط

يشارك المجلس الشعبي الوطني، غدا الإثنين، في اجتماع حول “تعزيز واجهة علم-سياسة من أجل نهضة خضراء في منطقة حوض المتوسط”.

وحسب بيان للمجلس، اليوم الأحد، تنظم هذا الاجتماع، الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة لبيئة وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط إلى جانب أمانة اتفاقية برشلونة.

ويهدف الإجتماع، إلى منح البرلمانيين والمختصين فرصة لمناقشة التحديات المناخية والبيئية الأكثر استعجالا في المنطقة الأورو-متوسطية.

وسيتم ذلك من خلال تقريرين رئيسيين يتطرقان إلى وضعية البيئة والنمو في منطقة حوض المتوسط، وكذا تقييم التقييم الأولي حول منطقة حوض المتوسط.

هذا وسيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا خلال هذا الاجتماع، بالنائبين عبد الجيد دنوني وعمار موسي.