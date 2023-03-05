المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي

يشارك المجلس الشعبي الوطني، في اجتماعات اللجان الدائمة والدورة الخاصة لبرلمان عموم إفريقيا، بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا.

وحسب بيان للمجلس، يتم تنظيم هذه الدوة، في الفترة ما بين 06 إلى 17 مارس 2023.

وسيمثل المجلس الشعبي الوطني في هذه الدورة، النواب بهجة لعمالي، فاتح بوطبيق ومحمد سقراس، بصفتهم أعضاء دائمين ببرلمان عموم إفريقيا.

وأشار بيان المجلس، إلى أن السيدة بهجة لعمالي، شاركت باعتبارها رئيسة للجنة النقل ببرلمان عموم افريقيا في الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس، لمكتب البرلمان الافريقي مع مكاتب اللجان الدائمة والمجموعات الجيوسياسية.

كما شارك السيد سقراس محمد بصفته عضوا بلجنة القواعد والامتيازات في اجتماع اللجنة المنعقد يوم أمس السبت.