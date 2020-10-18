المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع لشبكة الأمم المتحدة حول الهجرة

يشارك المجلس الشعبي الوطني، في اجتماع افتراضي يضم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للهجرة والفاعلين في أشغال شبكة الأمم المتحدة، حول الهجرة.

وحسب ما أورده موقع “التلفزيون العمومي”، يمثل المجلس الشعبي الوطني في هذا الإجتماع والذي يعقد غدا الإثنين، النائب عمار موسي.

ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة عدة موضوعات منها دعم الخطط الوطنية لتنفيذ الميثاق العالمي حول الهجرة.

بالإضافة إلى مواضيع “الهجرة والتنمية المستدامة”، وكذا “الاتفاقيات الثنائية حول هجرة اليد العاملة”.

ويشارك النائب عمار موسي في هذه الأشغال بصفته مقرر اللجنة الدائمة الثانية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.