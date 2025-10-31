المجلس الشعبي الوطني يشارك في الجلسة الأولى من أشغال البرلمان العربي

شارك النائبان يوسف رحمانية ومحمد خوان، عضوا البرلمان العربي، في أشغال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت أمس الخميس، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، استهلت الجلسة أعمالها بأداء القسم للأعضاء الجدد، قبل أن يتم اعتماد جدول الأعمال. ثم المصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول المنعقدة يوم 28 أكتوبر الجاري.

وتضمن جدول الجلسة كذلك عرض تقرير النائب الأول لرئيس البرلمان العربي. ثم تقرير لجنة فلسطين الذي استعرض آخر المستجدات في القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

كما ناقش أعضاء البرلمان العربي تقارير اللجان الدائمة، التي تناولت مختلف القضايا السياسية والتشريعية والاجتماعية ذات الاهتمام العربي المشترك.

واختتمت الجلسة أعمالها ببند ما يستجد من أعمال، الذي تناول عدداً من القضايا العربية الراهنة.