المجلس الشعبي الوطني يشارك في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

يشارك المجلس الشعبي الوطني، في الفترة من 29 جوان إلى 3 جويلية، في أشغال الدورة السنوية الـ32 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بمدينة بورتو البرتغالية.

وحسب ما أفاد به، هذا السبت، بيان للمجلس، سيكون ممثلا في أشغال هذه الدورة التي تنعقد تحت شعار “الاحتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: مواجهة التحديات الراهنة”، بنائب رئيس المجلس، بربارة الحاج شيخ والنائب طرباق عمر. وهما عضوان دائمان في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.