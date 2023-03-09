المجلس الشعبي الوطني يشارك في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

يشارك وفد برلماني عن الغرفتين برئاسة منذر بودن، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني في أشغال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي بالبحرين.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، يشارك الوفد في أشغال الجمعية والاجتماعات المصاحبة لها التي تعقد بالمنامة في الفترة الممتدة من اليوم 9 إلى غاية 15 مارس 2023.

وستعتمد الجمعية العامة قرارات بشأن البند الطارئ، والموضوع الذي اتخذتهما كل من اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بعنوان: “الهجمات والجرائم الإلكترونية المخاطر الجديدة على الأمن العالمي”. واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بعنوان ” الجهود البرلمانية المبذولة لتحقيق رصيد كربون سلبي في الغابات”.

ومن المتوقع أن تختتم الجمعية العامة باعتماد وثيقة ختامية حول الموضوع العام للمناقشة العامة بعنوان: ” تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع : مكافحة التعصب”.

وأشار البيان، إلى أن الوفد يتكون من فريدة إليمي ومحمد أنوار بوشويط عن المجلس الشعبي الوطني. وكل من احمد خرشي، وفوزية بن باديس، وطالبي علي وساهلي عبد القادر عن مجلس الأمة.