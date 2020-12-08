المجلس الشعبي الوطني يشارك في الفصل التشريعي للبرلمان العربي بالقاهرة

يشارك المجلس الشعبي الوطني في الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي الذي سينعقد بالقاهرة، في الفترة الممتدة ما بين 9 و12 ديسمبر 2020.

وحسب بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، يتمثل هذا اللقاء في الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي.

وأشار البيان، إلى أن اجتماعات اللجان الدائمة ستعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بينما ستنعقد الجلسة العامة يوم السبت القادم.

وسيمثل المجلس الشعبي الوطني في هذه الأشغال، النائب رحمانية يوسف، بصفته رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي.