المجلس الشعبي الوطني يشارك في جلسة انتخاب رئيس للبرلمان العربي

يشارك المجلس الشعبي الوطني، في أشغال الجلسة الإجرائية لانتخاب رئيس البرلمان العربي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.

وحسب ما أورده موقع التلفزيون العمومي، سيتم عقد أشغال هذه الجلسة، بمقر هذه الهيئة بالقاهرة يومي 28 و29 أكتوبر الجاري.

وستجري أشغال هذه الجلسة حضوريا، وسيمثل المجلس الشعبي الوطني النائب يوسف رحمانية.

وتم تنظيم الجلسة حضوريا، نظرا لأهمية الإجراءات المدرجة في جدول الأعمال ولكونها موعدا لافتتاح أول دور انعقاد من الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العربي.

وسيشارك النائب رحمانية في هذه الأشغال، بصفته عضوا بالبرلمان العربي.